İzmir'de evde yangın; 2 kişi yaşamını yitirdi
İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dumandan zehirlenen Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Hazal Geboloğlu yaşamını yitirdi.
İzmir'deki yangın, saat 14.00 sıralarında, Güzelyalı Mahallesi 24 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı.
Harun Öztim'e ait evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Hazal Geboloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Öztim ve Geboloğlu'nun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. Harun Öztim'in bugün, yangında hayatını kaybeden oğlu Sıtkı Korcan Öztim'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
En Çok Okunan Haberler
- Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor
- Sultangazi'de hurda deposunda yangın paniği
- Kane ve Son, Premier Lig'in en çok gol atan ikilisi!
- Cilt güzelliğini korumak için 'sıvı tüketimi' uyarısı
- Güreş Federasyonu Başkanından birlik mesajı
- Adana Demirspor, Malatyaspor'a hazırlanıyor
- Netflix Türkiye'nin Mart 2022 programı belli oldu
- 75 yaş üstünde görülüyor: Görme kaybına sebep olabilir
- Uzmanından uyarı: Her yüz için burun estetiği farklıdır
- 'Koronavirüs, dermatolojik rahatsızlıklara yol açabilir'