İzmir’de Evgeny Grinko rüzgârı esecek

28 Şubat 2022 Pazartesi, 17:00

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, 20 Mart'ta İzmir'de müzikseverlerle bir araya gelecek. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) saat 21.00'de başlayacak olan konser, salgın tedbirleri kapsamında gerçekleşecek.

‘Valse' isimli eseriyle büyük bir başarıya imza atan Grinko, kendi kültüründen izler taşıyan bestelerini İzmir'de dinleyici ile buluşturacak.







