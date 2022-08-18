İzmir’de fark yaratan muhtarlar yarışacak

18 Ağustos 2022 Perşembe, 17:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Fark Yaratan Muhtarlar” belirliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde kazananların açıklanacağı “Fark Yaratan Muhtarlar” yarışmasının basın toplantısına ev sahipliği yaptı.



Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki toplantıda Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ali Kılıç, muhtarlar, belediye bürokratları ve basın mensupları yer aldı.

Artık yaşamın hastalanmış bir dünyada sürdüğünü söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Bu sorunların arkasında tek bir sebep var. Bir avuç insanın gözü dönmüş hırsı. Türkiye’yi de dünyayı da bu hale getiren işte bu hırs. Bu hastalanmış dünyayı yeniden iyileştirmenin tek bir yolu var. Yeniden bereketi bol bir hayat kurmak. Eylül 2021’deki Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nde bu bereketli hayatı ‘döngüsel kültür’ kavramıyla tanımlamıştık. Döngüsel kültürün dört esası var. Birincisi, birbirimizle uyum. Yani, hak yememek, hak yedirmemek. İkincisi, doğamızla uyum. Sadece kendimize değil, kuşa, aşa aynı anda çalışmak. Üçüncüsü geçmişimizle uyum. Mirasyedi olmamak. Ata yadigarına, ana sözüne sahip çıkmak. Dördüncüsü değişimle uyum. Ya ni, geminin kendisi görünmeden dumanını görebilmek. Olmayacak duaya âmin dememek” diye konuştu.

“İŞİN KOLAYINA KAÇMAK YERİNE FARK YARAMAK İSTİYORUZ”

Başkan Soyer, dünyada olup bitenler karşısında susmayacaklarını söyleyerek “Biz bunu yapmadık, yapmıyoruz, yapmayacağız. İşin kolayına kaçmak yerine, bir fark yaratmak istiyoruz. İşte bu yolda en büyük çözüm ortağımız, siz muhtarlarımızsınız. Çünkü muhtarlık makamı demokrasinin, uyum içinde yaşamanın özü, çekirdeğidir. Mahallelinin derdi nedir, evlatlarımız hangi evde yatağa aç giriyor, en acil çözülmesi gereken sorun hangisidir? Bunları en iyi muhtarlarımız bilir. Bu nedenle üç yıllık görev süremde 30 ilçemizin bin 293 muhtarı ile en az bir defa, çoğuyla da defalarca yüz yüze görüştüm. Mahallelerinizin dertlerini çözmek için el birliğiyle çalıştık. Bugünse sizlerle olan yol arkadaşlığımızı bir adım öteye götürmek için bir aradayız. Diliyoruz ki, muhtarlarımı z daha çok fark yaratsın. İzmir’in mahallelerini yeniden daha uyumlu, içten, neşeli ve bereketli bir hayatla buluşturmak için fark yaratan muhtarlar hareketini başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

“AMAÇ REKABET DEĞİL TÜRKİYE’YE ÖRNEK”

Fark Yaratan Muhtarlar projesiyle dayanışmayı ve şehrin bereketini çoğaltmak istediklerini belirten Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yarışmayı, yaptığınız fark yaratan çalışmaların daha iyi bilinmesi, örnek olması için yapıyoruz. Aslında bu çalışmanın tüm Türkiye’nin tüm muhtarlarına ilham olmasını diliyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde düzenleyeceğimiz törende en iyi projeler ödülleri ile buluşacak. Maddi ödülleri burada açıklayamayacağım, o sizlere sürpriz olsun. Fakat daha önemlisi, İzmir’in mahallelerinde yerinde demokrasiyi güçlendirmek için yepyeni bir umut doğacak. Biz, hepimiz, iyilikte yarışacağız. Birbirimizle değil, iyilik için kendimizle yarışacağız. Çok güzel projeler bizleri bekliyor, biliyorum.”

"BU ÇABA TAKDİR EDİLMELİ VE ÖDÜLLENDİRİLMELİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ali Kılıç ise yerel demokrasinin ilk halkası olan muhtarların, hemşehrilerin yaşam standartlarını artırma yolunda önemli bir misyon üstlendiğini söyleyerek, “Muhtarlarımızın çok çalıştığını, mahalleleri için fark yaratmaya çabaladıklarını görüyoruz. Fark Yaratan Muhtarlar yarışması ile muhtarlarımızın çalışmalarını kent genelinde duyurmayı ve elbette birbirlerine örnek olmalarını amaçladık. Bu proje kapsamında muhtarlarımız, belirlenen ana konular çerçevesinde hayata geçirdikleri hizmetlerle öne çıkacak” dedi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

“Fark Yaratan Muhtarlar” projesi demokrasi zincirinin ilk halkası olan muhtarların mahallelerinde yürüttükleri sosyal faaliyetleri ve fark yarattığı konuları belirleyerek onları proje üretimine teşvik etmeyi amaçlıyor. Yarışmaya katılmak isteyenler bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ya da bizizmir adlı internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Yarışmanın jürisinde Bekir Ağırdır, Prof. Dr. Melek Göregenli, Prof. Dr. Nilgün Toker, Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Prof. Dr. Adnan Akyarlı bulunuyor.

DÖRT KATEGORİDE YARIŞILACAK

Yılda bir kez yapılacak yarışma İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Döngüsel Kültür” stratejisi uyarınca 4 kategoride yapılacak. “Birbirimizle uyum” kategorisinde muhtarların, mahallesinde bir arada ve birbirimizle uyum halinde yaşamayı, dayanışmayı arttırıcı çalışmaları, “Doğa ile uyum” kategorisinde, doğayı korumak, doğayla uyumlu yaşamak ve iklim kriziyle mücadele kapsamındaki çalışmaları, “Değişimle uyum” kategorisinde çağımızın gerektirdiği her tür değişim ve gelişime ayak uydurmaya dair projeler, “Geçmişimizle uyum” kategorisinde ise geçmişimizi keşfetmeden gelecek kurmanın mümkün olmadığı temelinde hayata geçirilen uygulamalar yarışacak.

Dereceye girenlere “Yılın Fark Yaratan Muhtarı” ikonu ve her kategorinin birincisine “Yıldız Muhtar” plaketi takdim edilecek. Ayrıca muhtarlık idare tarafından belirlenen ödül verilecek.