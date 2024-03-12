İzmir'de feci kaza... TIR ile otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Gaziemir ilçesinde karşı yönden gelen TIR ile çarpışan belediye otobüsündeki 1 yolcu hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:22
İzmir'de feci kaza... TIR ile otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan Hakkı Diyar yönetimindeki 34 DA 5430 plakalı ESHOT otobüsü, Sarnıç orman yolu mevkiinde, karşı yönden gelen Ergün Çelik yönetimindeki 34 GF 1118 plakalı TIR'la çarpışmamak için manevra yaptı.

Bu sırada TIR'ın otobüsün körük bölümüne çarpması sonucu iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana girdi.

Kazada otobüsteki yolculardan Erhan Kaya (43) olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR'ın sürücüsü ile otobüste bulunan 3 yolcu da yaralandı. Hastaneye kaldırılan taralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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