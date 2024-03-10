Elektrikli bisiklet kazası: 3 yaralı
Burdur'da 3 metre yükseklikten boş arsaya düşen elektrikli bisikletteki 3 kadın yaralandı.
Dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, A.T. yönetimindeki 15 ABT 167 plakalı dört tekerlekli elektrikli bisiklet Tepe Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten boş arsaya düştü.
Kazada sürücü A.T. ile birlikte kabin içinde sıkışan C.C. ve R.A. isimli kadınlar, Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.
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