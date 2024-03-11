D-100’de feci kaza: Bariyer ok gibi saplandı, sürücünün bacağı koptu
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki servis aracı, yan yola geçmek isterken bariyere çarptı. Bariyerin servis aracına ok gibi saplandığı kazada, sürücünün bacağı koptu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.
Kocaeli’de bariyere çarpan servis aracının sürücüsünün bacağı koptu. Kaza, Kartepe İstasyon Mahallesi’nde D-100 Karayolu Ankara yönünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.C.T. idaresindeki 41 P 4305 plakalı servis aracı, yan yola gireceği esnada bariyerlere çarptı.
SÜRÜCÜNÜN BACAĞI KOPTU
Çarpmanın şiddetiyle bariyer araca ok gibi saplandı, bacağı kopan sürücü ağır yaralandı.
Olayı gören vatandaşlar sürücü M.C.T’yi araçtan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Yaralı M.C.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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