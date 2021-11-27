İzmir'de feribot ücretlerine zam
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlar İzmir'de deniz ulaşımına yansıdı. Körfezde toplu ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDENİZ AŞ, feribot tarifesine zam yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ AŞ, akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar nedeniyle feribot tarifesine zam yaptı.
Otomobil geçiş ücreti 23 TL’den 25 TL’ye çıkarıldı. Araç içinde bulunan sürücü ve ücretsiz geçiş hakkına sahip yurttaşlar dışındaki yolculardan alınan 1 TL’lik ücret değişmedi. Minibüs/kamyonet geçiş ücreti 45 TL’den 50 TL’ye; otobüs/kamyon geçiş ücreti 80 TL’den 100 TL’ye; motosiklet geçiş ücreti 12 TL’den 14 TL’ye; TIR geçiş ücreti 170 TL’den 200 TL’ye; midibüs geçiş ücreti ise 60 TL’den 70 TL’ye yükseldi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce (UKOME) onaylanan yeni tarife, 28 Kasım Pazar gününden itibaren geçerli olacak.
AKARYAKITTAKİ REKOR ZAMLARIN ETKİSİ
Mayıs 2018’de devreye giren Eşel Mobil Sistemi (EMS) kapsamında, akaryakıta gelen zamların yurttaşlara yansıtılmaması için ÖTV’de zam oranı kadar indirim yapılmaya başlandı. Üst üste gelen zamlar sonrası ÖTV miktarı sıfıra indi. EMS nedeniyle pompa fiyatları üzerinden motorin almaya başlayan İZDENİZ, 1 Ekim – 26 Kasım tarihleri arasında motorin fiyatlarına gelen yüzde 37’lik zam nedeni ile bu düzenlemeye gitmek zorunda kaldı.
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