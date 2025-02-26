İzmir'de FETÖ operasyonu: Gözaltılar var!

İzmir'de, FETÖ/PDY elebaşını övücü paylaşım yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: Gözaltılar var!
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DHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 08:54

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgütün elebaşını övücü paylaşımlar yapan 7 şüpheliyi tespit etti.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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