Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var...
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
7 GÖZALTI
Konya, İstanbul, Kırklareli ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: #konya #Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
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