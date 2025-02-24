Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var...

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var...
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AA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:55

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 GÖZALTI

Konya, İstanbul, Kırklareli ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #konya #Konya Cumhuriyet Başsavcılığı

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