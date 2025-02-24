Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var...

Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:55

Güncelleme: 24.02.2025 - 09:57

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 GÖZALTI

Konya, İstanbul, Kırklareli ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.