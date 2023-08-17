İzmir'de FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 23:21

Güncelleme: 17.08.2023 - 23:58

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde aralarında ihraç edilen öğretmen, asker ve mütevellilerin bulunduğu, haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Ekipler adreslerde yaptığı aramalarda, yüklü miktarda para, dijital materyal, sahte kimlik ele geçirdi, 20 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan, operasyon esnasında pazar arabasının arkasında saklanan bir şüphelinin yakalandığı anlar polis kamerasına yansıdı.