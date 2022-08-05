İzmir'de FETÖ'nün hücre evine operasyon: 'Sahte kimliklerle' yakalandılar

05 Ağustos 2022 Cuma, 11:21

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen eski 3 üsteğmenin, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücre evinde saklandığını tespit etti.

SAHTE KİMLİKLERLE YAKALANDILAR

Adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan aramada başka ülke adına düzenlenmiş 4 sahte kimliğin yanı sıra 6 bin 359 lira, 17 bin 965 Euro, 500 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.