İzmir'de film gibi operasyon: 29 gözaltı!

25 Kasım 2022 Cuma, 12:47

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Hava destekli düzenlenen operasyon aksiyon film sahnelerini aratmadı.

Nefes kesen operasyona 116 ekip ve 295 personelin katıldı. Helikopter destekli yapılan operasyonda; kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu, silahlı yağma ve dolandırıcılık gibi çok sayıda farklı suçlardan aranan toplam 29 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler, işlemleri için emniyete götürüldü.