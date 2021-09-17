İzmir'de Genco Erkal'a yoğun ilgi

17 Eylül 2021 Cuma, 11:37

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği ve Uzundere Rekreasyon Alanı Murat Çobanoğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda salgın önlemleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliği, çok sayıda yurttaş izledi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de aralarında olduğu vatandaşlar, Erkal'ın performansını sık sık alkışladı.

Oyunda, Ahmed Arif'in eserlerinden bestelenen şarkıları da Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, etkinlik sonunda Genco Erkal ile Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşlere, “Doğa Dostu Sertifika” vererek başarılar diledi.