İzmir'de geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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