İzmir'de harem selamlık eğitime tepki: Laiklik hedefte

16 Haziran 2022 Perşembe, 12:19

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Milletvekili Sındır, “Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda okul yöneticilerinin kız ve erkek öğrencilerin karşılaşmalarından rahatsızlık duyması çağdışılıktır. Laiklik ilkesinin ayaklar altına alınmasına geçit vermeyecek, devletin temeline, yurttaşlarımız arasındaki eşitlik ilkesine, toplumsal cinsiyet eşitliğinin köklerine dinamit koymanıza seyirci kalmayacağız. Bir asra yaklaşan kazanımlarımızı karanlık zihniyetinize kurban ettirmeyeceğiz” diye konuştu.

“OKULLARDA KIZ VE ERKEK KARMA EĞİTİM YAPILMASI ESASTIR”

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na vurgu yaparak sözlerine başlayan Sındır, “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ‘Genellik ve eşitlik’ başlıklı 4. maddesi: “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.’ diye tanımlarken ‘Karma eğitim’ başlıklı 15. Maddesi ise ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.’ hükümlerini içermektedir. Ancak saraydan, tek adam rejiminden güç alanlar, demokrasiyi de laikliği de sosyal devleti de hukuk devletini de ayaklar altına almaktadır. Bugün Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşanan budur” dedi.

“MİLLİ EĞİTİM KANUNU ANAYASA’YA GÖRE ÇIKARILMIŞ BİR KANUNDUR, ÇİĞNEYEMEZSİNİZ”

Anayasanın ve kanunların ihlal edildiğinin altını çizerek sözlerine devam eden Sındır, “Anayasanın değiştirilemeyecek hükümlerinden bile rahatsız olanlar Anayasa ihlali yapıyor ve Anayasaya göre çıkarılmış kanunları uygulamıyor. Milli Eğitim Kanunu Anayasa’ya göre çıkarılmış bir kanundur, çiğneyemezsiniz. Anlaşılıyor ki, söz konusu okulda yönetici ve müdür olarak görev yapan ‘öğretmen’imiz bu uygulamayı ya Anayasamızdan ve ilgili kanunlardan ve özellikle de mensubu olduğu kurumun mevzuatından habersiz sürdürmektedir ya da bu mevzuatı bilmesine rağmen kasıt ile yasa tanımaz bir anlayıştadır. Her iki durumda da Anayasamıza ve kanunlara aykırılık teşkil eden bu uygulama ile görevin kötüye kullanılması ve ayrıca görevin ihmali söz konusudur. Maalesef bugün İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkan, toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı çıkan zihniyette budur” dedi.

“KARMA EĞİTİME KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ EĞİTİME DERHAL GEÇİN”

Uygulamaya derhal son verilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini sonlandıran Sındır şöyle konuştu: “Karma eğitim Milli Eğitim Temel kanununda esastır. Kız ve erkek öğrencilerimizin sınıflarını ayıramaz, kız öğrencilerimizi bir kata, erkek öğrencilerimizi başka bir kata alamazsınız. Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda okul yöneticilerinin kız ve erkek öğrencilerin karşılaşmalarından rahatsızlık duyması çağdışılıktır. Çocuklarımızı sınıflarda oturma düzeninde bile ayrıştırmak bile karma eğitim ilkesine aykırıdır. Bunu okul müdürü de ilçe milli eğitim müdürü de çok iyi biliyor. Karma eğitime, kanunun öngördüğü eğitime derhal geçin. Bu konu yazışmalarla geçiştirilecek bir mesele değildir. Bilinmelidir ki, yurttaşlarımızın hangi din, mezhep, inanç sahibi olurlarsa olsunlar akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, çağdaş uygarlık yolunda söz konusu inançlarını özgürce ve en doğru biçimde öğrenebilmeleri ve vecibelerini yerine getirebilmeleri de din ve vicdan özgürlüğü adına tartışmasız temel bir haktır. Bu hakkın kullanılabilmesi de hepimizin temel görevleri ve sorumlulukları arasındadır. Laiklik ilkesini ayaklar altına alınmasına geçit vermeyecek, devletin temeline, yurttaşlarımız arasındaki eşitlik ilkesine, toplumsal cinsiyet eşitliğinin köklerine dinamit koymanıza seyirci kalmayacağız. Bir asra yaklaşan kazanımlarımızı karanlık zihniyetinize kurban ettirmeyeceğiz. Merak buyurmasınlar; bu karara imza atanlar, Türkiye’yi çağdaşlıktan uzaklaştırmaya çalışanlar tarihte hak ettikleri yeri alacaklardır” dedi.

Sındır, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruları yöneltti: