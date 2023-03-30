İzmir'de hasarlı binada eğitime devam: 'Yaşanacak can kayıplarının vebali okul müdüründen...'

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 14:09

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 14:09

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde yaşanan depremlerde binlerce yurttaş yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi evsiz kaldı. Deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Diğer illerde ise büyük bir korkuya neden olarak hasar tespit çalışmaları hızlandı.

İzmir'de yaşayan yurttaşlar yüzlerce öğrenciyi barındıran 49 yıllık İzmir Karabağlar Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi binasında büyük hasar olduğunu ama ona rağmen eğitimin devam ettiğini aktardı.

Aynı ilçede bulunan bir başka okul binasında güçlendirme kararı bulunan okulun öğrencileri de 10’un üzerinde kolon - kiriş birleşim yeri çatlakları bulunan, binanın tavan döşeme ve kirişlerinde kırıklar bulunan İzmir Karabağlar Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde ders görmeye başladı.



Her dakikanın risk olduğu binaya ilişkin konuşan yurttaş şöyle konuştu:



"DURUM GEÇİŞTİRİLMEKTEDİR"

"Haftanın 5 günü en az 200 öğrenci ve 15-20 öğretmen günlerinin 10 saatini bu binada geçirmektedir. Öğretmenlere derslerini diğer binalarda yapabilecekleri söylense de hiç bir somut öneri-çözüm üretilmemiştir. “Bakanlığa yazı yazıldı incelemeye gelecekler” diyerek durum geçiştirilmektedir.

"GÖZ GÖRE GÖRE..."

Gayri resmi olarak alınan uzman görüşleri “Döşeme, kiriş, kolonlarda yapısal hasarlar olduğu ve yıkım kararı çıkabileceği ” yönünde olmasına ve durum tüm idareciler tarafından bilinmesine rağmen, insiyatif almamakta ve yüzlerce insanın göz göre göre riskli bir binada günlerini geçirmelerine göz yummaktadırlar.

Açıkça belirtmek gerekir ki, yetkililerin duyarsızlığı ve umursamazlığı bizleri çileden çıkarırken, olası bir depremde bu binada yaşanacak can kayıplarının sorumluğuluğu ve vebali, önlem almayan, okul müdüründen başlayarak üst makamlara doğru insiyatif kullanamayan yetkililer olacaktır."