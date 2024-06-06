İzmir'de hayvan vahşeti! 6 köpek tarım ilacı ile zehirlendi

Yayınlanma: 06.06.2024 - 12:07

Güncelleme: 06.06.2024 - 12:07

Türkiye'deki barınak krizi yüzünden sokakta yaşayan köpeklere yönelik 'uyutma' açıklamaları tepki çekerken, hayvan cinayetlerinin artmasına neden oldu. İzmir'in Urla ilçesinde Gülbahçe mahalle sakinleri sokakta besledikleri köpeğin ağzından köpükler geldiğini fark etti. Bölgedekki başka hayvanların da zehirlenmiş olabileceğini düşünen mahalleli, 6 köpeğin zehirlenmiş olduğunu fark etti. Veterinerler, zehirlenen köpekleri kurtaramazken polis de olayla ilgil soruşturma başlattı. Urla Tarım ve Orman Müdürlüğü ise zehirlenmelere ilişkin inceleme başlattı.

Polisin, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin belirlenip yakalanması için çalışması sürerken, mahalleli ise sosyal medya hesabından bu kişi ya da kişilerin bulunması için yardımcı olacak bilgileri verenlere 70 bin TL ödül vereceklerini duyurdu.



