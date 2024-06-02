Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 21:00
Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı
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Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan köpek suyla yıkandı.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece’de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 4 katlı bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, gözaltına alınmıştı.


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