İzmir'de hekimler sandık başına gidiyor

16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan İzmir Tabip Odası genel kurulunda üç ayrı grup yarışacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2022 Cuma, 06:14
İzmir'de hekimler sandık başına gidiyor
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Mevcut yönetimden isimlerin yer aldığı Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu’nun yanı sıra, yedi kadın hekimin yer aldığı yönetim kurulu listesiyle aday olan Hekim Güçbirliği Grubu ve Çağdaş Hekimler Grubu Konak Salih İşgören İlkokul’unda gerçekleşecek seçimde oda yönetimine talip oldu. Sağlıkçılar önümüzdeki iki yıla yön verecek meslek odası seçimlerine hazırlanıyor. Üç ayrı grubun katıldığı yarışta oda yönetimine talip olan Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu, “Mesleğimize, emeğimize, geleceğimize sahip çıkıyoruz” sloganıyla yarışa hazırlanırken, yönetim kurulu listesi tamamen kadınlardan oluşan Hekim Güçbirliği Grubu ve “Emek merkezli, laiklikten yana, yurtsever hekim birlikteliği” söylemiyle yola çıkan Çağdaş Hekimler Grubu da seçimde Tabip Odası yönetimini kazanmak için yarışacak.


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