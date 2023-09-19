İzmir'de helikopter baraja düşmüştü... Ayrıntıları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:09

Güncelleme: 19.09.2023 - 12:04

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında 16 Eylül'de Tahtalı Barajı gölüne düşen helikopterle ilgili ilk müdahaleyi yapan ekipte bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Vekili Aydın Mutlu o aları anlattı.

Tahtalı Barajı'ndaki güvenlik görevlilerinin gece saatlerinde yangın söndürme helikopterlerinin su aldığı bölgeden yüksek bir ses duyduklarını ihbar etmelerinin ardından bir helikopterle irtibatın kesildiğini aktaran Mutlu, botla açıldıkları gölde projektörleri yakarak sesin geldiği bölgede arama yaptıklarını söyledi.

"GEÇ KALSAYDIK ŞOK GEÇİREBİLİRDİ"

Bu sırada kıyıya yakın bir bölgede inleme sesi duyduklarını ifade eden Mutlu, "O tarafa yöneldik. Yardımcı pilot olduğunu sonradan öğrendiğimiz arkadaşın yaralı şekilde kıyıda bir taşa tutunduğunu gördük. Yanına yaklaştık. Kendisiyle konuşmaya başladık. Az çok Türkçe biliyordu. Dediklerimizi anlıyordu. Kendisinin helikopter düşerken atladığını, diğer arkadaşlarının helikopterin içinde kaldığını söyledi. Kaç kişi olduğunu sorduk. Kendisiyle birlikte helikopterde 4 kişinin olduğunu söyledi. İlk yardım yaptık. Bir kişinin hayatını kurtarmak dahi bizim için çok önemliydi. Belki geç kalsaydık şok geçirebilirdi. Ama bilinci yerindeydi ve üşüyordu. Biraz daha geç ulaşsaydık hayatını kaybedebilirdi. Bir an önce ulaşıp sağlık ekiplerine teslim ettiğimiz için mutluyuz."

Mutlu, Kırgız pilotun baş ve bel kısmında yaraların olduğunu belirlediklerini, sağlık ekiplerine haber verdikten sonra botta bulunan İzmir İtfaiyesinde görevli bir paramedik personeli yaralı pilotun yanında bıraktıklarını anlattı.

"BAŞKA BİRİNE RASTLAYAMADIK"

Helikopterdeki diğer görevlilere ulaşmak için bölgede arama çalışmaları yaptıklarını dile getiren Mutlu, "Çevreyi komple taradık. Ama maalesef helikopter parçaları su yüzeyine çıkmıştı. Başka birine rastlayamadık. Dalgıç ekipler geldikten sonra barajın dip kısmında tarama yapıldı. Helikopterin 12-13 metre suyun altında olduğunu öğrendik." dedi.

İlk müdahaleyi yapan ekipte görev alan İZSU Güney Su Arıtma Şube Müdürü Serhat Ural da gece karanlığında geniş bir göl havzasında İsabekov Erkinbek'e bilinci açık şekilde ulaşmalarının büyük bir şans olduğunu, bir hayat kurtardıkları için mutlu olduklarını ancak diğer mürettebat için bir şey yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı.

NE OLMUŞTU?

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden gece görüşe sahip helikopterle 16 Eylül'de saat 23.53'te irtibat kesilmiş, baraj gölüne düşen helikopterdeki Kırgız uyruklu ikinci pilot İsabekov Erkinbek yaralı olarak bulunmuş, 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmıştı.