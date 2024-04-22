İzmir'de iki gence tekme, tokat ve demir çubuklu saldırı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde U.K. ve O.S. , henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 kişinin tekme tokat ve demir çubuklu saldırısına uğradı. Saldırı cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:05
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U.K. ve O.S. henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 kişinin saldırısına uğradı. U.K., gruptakilerin tekme yumruk ve demir çubuk darbeleriyle yere yığılırken, O.S. de tekme yumrukla darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan 2 genç, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavisi süren U.K. ve O.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. U.K.'nin polisteki ifadesinde bir anda saldırıya uğradıklarını ve saldırganları tanımadıklarını söylediği öğrenildi. Bu arada saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

 


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