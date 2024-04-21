Taksi durağına silahlı saldırı... 2 kişi yaralandı!
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir taksi durağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şehit Talip Yener Caddesi'ndeki taksi durağına akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.
Taksi durağında bulunan Kaya Ç. ayağından, Selahattin M. ise karnından yaralandı.
SALDIRGANLAR KAÇTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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