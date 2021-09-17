İzmir’de iki kardeş babaları tarafından cinsel tacize uğradı
İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan olayda Serkan Erdoğan, kız çocuklarına yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
İzmir’in Konak ilçesinde çocuklarının babaları tarafından istismar edildiğini ses kaydıyla ispatlayan Asya Dizlek (36), eski eşi Serkan Erdoğan’ı (42) silahla yaraladı. Serkan Erdoğan dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın ardından Asya Dizlek tutuklandı. Dört çocuk annesi Asya Dizlek’in kardeşi Derya Dizlek, Serkan Erdoğan’ın, E.D., (19) ve S.D. (14), isimli kız çocuklarına yıllarca cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Derya Dizlek, kız kardeşinin kendisini ve kızlarının can güvenliğini korumak için Serkan Erdoğan’ı silahla vurduğunu dile getirdi. Dizlek şöyle konuştu: “E.D., 9 yaşındayken ona cinsel istismarda bulunmaya başladı. E.D., 12 yaşındayken Serkan Erdoğan hırsızlık suçundan cezaevine gönderildi. Kız kardeşim, Serkan Erdoğan cezaevine gönderilmeden önce boşandı. Bu süre zarfında da E.D., bana ve annesine babasının cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. E.D’yi doktora götürdük, istismar fiziksel olarak saptanamadı, çocuğa inanmadık. Ardından E.D’yi psikiyatriste götürdük, birkaç yıl ilaç tedavisi gördü. İki buçuk yıl önce Serkan Erdoğan cezaevinden çıktı. E.D. de o sürede evlendi. Serkan, eve döndükten sonra da S.D’ye cinsel istismarda bulunmaya başlamış. Aynı odada kalan iki erkek kardeşin de meyve suyuna ilaç atarak uyutuyormuş. Serkan, S.D’yi gözünün önünden ayırmıyordu, işe giderken de yanında götürüyordu. S.D’nin okula gitmesine izin vermiyor ve evden asla dışarıya çıkarmıyordu. Çocuğun tüm hayatını elinden aldı.”
CEZAEVİNDE KALAMAZ
Yeğeni S.D’nin bir gün annesine “Anne sen ablama inanmadın ama babam beni de istismar ediyor” dediğini anlatan Dilek Dizlek, ablasının S.D’nin odasına ses kayıt cihazı yerleştirerek istismarı ortaya çıkardığını belirtti. Dizlek, “Kız kardeşim böbrek hastası. Tek böbrekle yaşamaya çalışıyor. Cezaevi koşulları ona göre değil” dedi.
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