İki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklandı
Manisa'da 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde H. G. (43), inşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Beşeylül Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında önceki gün meydana geldi.
DURUMU AİLELERİNE ANLATTILAR
İddiaya göre, H. G., F.K. (6) ve R.Y. (8) isimli 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Evlerine giden 2 çocuk, durumu ailelerine anlattı.
Şikayet üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı. İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin H. G. olduğunu tespit etti. G., arkadaşının evinde yakalanıp, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G., tutuklandı.
Çocuğun Cinsel İstismara Uğradığı Nasıl Anlaşılır ?
-Cinsel içerikli konulara aşırı ilgi ya da aşırı kaçma eğilimi göstermesi
-Cinsel davranışlarda artış yaşanması
-Uyku sorunları, kabuslar
-Depresyon ya da içine kapanma durumları
-Bedeninin kirli ya da zarar gördüğü şeklindeki söylemler ya da genital organlarında bir sorun olduğunu düşünmesi
-Çizim veya oynadığı oyunlarda cinsellik ögelerini kullanması
-Cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı
gibi belirtiler gözlemlendiğinde, çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenilmelidir.
Video Haberler
- Trabzon'da Akşener'e sloganlı karşılama
- İstanbul'da korsan otoparkçılar suçüstü yakalandı
- Şile yolunda seyir halinde panik dolu anlar
- Dehşet saçtılar! Pendik’te trafikte skandal görüntüler
- Metrobüs durağında ortalık karıştı! Kavga anı kamerada
- İstanbul'da yol verme kavgası kamerada
- Özdemir'den 'metro' tepkisi: Allah akıl fikir versin
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul ve 10 il için sel uyarısı
- İşçinin isyanı! Kepçeyle parçaladı
- Diyanet'ten şimdi de Açık büfe fetvası
- Ömer Çelik'ten FOX TV hakkında açıklama
- Konut fiyatları rekor kıracak
- İşte Ömer Çelik'in 'sorma' dediği sorular
- Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
- Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'a saldırı
- İstanbul'da 153 milyon TL'lik dev satış!
- Egemen Bağış, Youtube'da videolar yayınlamaya başladı