İki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklandı

14 Eylül 2021 Salı, 12:22

Manisa'nın Salihli ilçesinde H. G. (43), inşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Beşeylül Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında önceki gün meydana geldi.

DURUMU AİLELERİNE ANLATTILAR

İddiaya göre, H. G., F.K. (6) ve R.Y. (8) isimli 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Evlerine giden 2 çocuk, durumu ailelerine anlattı.

Şikayet üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı. İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin H. G. olduğunu tespit etti. G., arkadaşının evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G., tutuklandı.





Çocuğun Cinsel İstismara Uğradığı Nasıl Anlaşılır ?

-Cinsel içerikli konulara aşırı ilgi ya da aşırı kaçma eğilimi göstermesi

-Cinsel davranışlarda artış yaşanması

-Uyku sorunları, kabuslar

-Depresyon ya da içine kapanma durumları

-Bedeninin kirli ya da zarar gördüğü şeklindeki söylemler ya da genital organlarında bir sorun olduğunu düşünmesi

-Çizim veya oynadığı oyunlarda cinsellik ögelerini kullanması

-Cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı

gibi belirtiler gözlemlendiğinde, çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenilmelidir.