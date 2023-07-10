İzmir'de iki orman yangını birden

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.07.2023 - 14:45
İzmir'de iki orman yangını birden
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Aliağa'nın Pınarcık Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten orman yangını meydana geldi.

Yerleşim yerine yakın bölgede başlayan yangın söndürülmesi için Orman Müdürlüğü ile İzmir Büyükeşhir Belediyesi'ne bağlı 6 helikopter, 2 uçak olmak üzere; 18 arazöz ve iş makineleriyle müdahaleye başladı.

Aliağa

MENDERES DE YANIYOR

Aynı saaatlerde  Menderes ilçesinde de bir orman yangını bilgisi paylaşıldı.

Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yapan ekiplerin, alevlere 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahalesi sürüyor.

 

 

 


İzmir orman yangını Aliağa

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