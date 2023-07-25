İzmir'de iki orman yangını birden

İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını meydana geldi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:56
İzmir'de iki orman yangını birden
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin Hamzababa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Alevlere 2 uçak 5 helikopter, 13 arazöz 6 su ikmal ve 1dozer ile müdahale ediliyor. 

MENEMEN'DE DE YANGIN

Saat 14.18 sıralarında da Menemen'in Aycacık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Alevlere, 2 uçak 1 helikopter, 6 arazöz 2 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.


Kemalpaşa İzmir orman yangını Menemen

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