İzmir'de iki orman yangını birden

Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:56

Güncelleme: 25.07.2023 - 15:40

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin Hamzababa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Alevlere 2 uçak 5 helikopter, 13 arazöz 6 su ikmal ve 1dozer ile müdahale ediliyor.

MENEMEN'DE DE YANGIN

Saat 14.18 sıralarında da Menemen'in Aycacık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Alevlere, 2 uçak 1 helikopter, 6 arazöz 2 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.