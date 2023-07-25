İzmir'de iki orman yangını birden
İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını meydana geldi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin Hamzababa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Alevlere 2 uçak 5 helikopter, 13 arazöz 6 su ikmal ve 1dozer ile müdahale ediliyor.
MENEMEN'DE DE YANGIN
Saat 14.18 sıralarında da Menemen'in Aycacık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Alevlere, 2 uçak 1 helikopter, 6 arazöz 2 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabine'den ek zam kararı çıktı
- Çevre illerden de hissedildi
- 100 binlik ordu harekete geçti mi?
- Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı!
- İşte CHP'nin yeni Genel Başkan adayı!
- 'Bu açıklamayı isim isim yapmak zorundasınız!'
- 'Bunun ardından daha büyük deprem gelirse...'
- İBB’den İstanbulkart uyarısı
- Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Milli futbolcuya Fransız talip!