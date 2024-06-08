İzmir’de iki yangını birden

Yayınlanma: 08.06.2024 - 20:05

Güncelleme: 08.06.2024 - 20:05

İzmir'de, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı önlemlerini yoğunlaştırıyor. 7 gün 24 saat çalışan İzmir İtfaiyesi, bugün iki yangına birden müdahale etti. Yeni Şakran Hasbi Efendi Mahallesi Kuzey Ege Otoyol Gişeler alt bölümündeki tarlada başladığı tahmin edilen ve Osman Nihat Balcı isimli vatandaşa ait hayvan damına sirayet eden yangına İzmir İtfaiyesi yetişti. 20 büyükbaş hayvan tahliye edildi, yangının çevre tarla ve çiftliklere yayılması engellendi. 5 arazöz, 13 personel, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 6 arazöz, Aliağa Belediyesi’ne ait iki kepçe ile 3 tanker ile olay bölgesinde çalışmalarını sürdüren İzmir İtfaiyesi ekipleri, hayvan damında soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Urla'da da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi arkasındaki makilik alanda yüksek gerilim hatlarının altında başlayan yangına da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de toplam 10 araç ve 25 personel ile alevlere müdahale etti. Alevler, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Ekipler aynı zamanda Kiraz Yenişehir Mahallesi’ndeki yangın ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse sıcakların artmasıyla yangınların da arttığına dikkat çekerek “Bu mücadelede vatandaşların desteği çok önemli. Piknik ateşini söndürmeyi unutmamalıyız. Sigara izmariti, çakmak ve deodorant kutusu gibi malzemelerin atılmaması da büyük önem taşıyor” dedi.