İzmir'de 'İmamoğlu' tutuklamaları: Öğrenciler hakkında 13 ayrı iddianame düzenlendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanması sonrası başlayan protestolarda İzmir’de eylem yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 19 kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 ayrı iddianame hazırladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanması sonrası başlayam protestolarda İzmir’de Bornova, Konak, Bayraklı ilçeleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitelerinin bulunduğu kampüs alanlarında eylem yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 19 kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 ayrı iddianame hazırladı.
İddianamelerde, öğrenciler hakkında “Toplantıları ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet Etme, Kamu Görevlisine Direnme, Kamu Görevlisini Kasten Yaralama, Kasten Yangın Çıkarma ve İzinsiz Patlayıcı Madde" bulundurma gibi suçlamalar yöneltildi.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İzmir #İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
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