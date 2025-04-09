Avukat Fırat Epözdemir hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

Yayınlanma: 09.04.2025 - 10:54

Güncelleme: 09.04.2025 - 10:56

25 Ocak'ta tutuklanan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

23 Ocak'ta yurtdışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir iki gün sonra İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Baro yöneticileri ve meslektaşları tutuklamaya tepki göstermiş, yapılan açıklamada "Somut delillere dayanmayan ve en başından adil yargılanma hakkı ihlal edilerek yürütülen soruşturmanın, her aşamasında; yakalama, gözaltı, ev ve ofiste araması ve özellikle avukatlık mesleğini ifa ederken kullandığı e- imzasına dahi el konulmasının ardından bugün verilen tutuklama kararı, savunmayı etkisizleştirme ve itibarsızlaştırma girişimidir" denilmişti.

Epözdemir hakkındaki iddianame de 8 Nisan tarihinde düzenlendi. Tutuklamaya gerekçe olan suçlamalarla düzenlenen iddianamede Epözdemir hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede, "Şüpheli hakkında elde edilen ve araştırma tutanağı haline getirilen bilgiler, şüphelinin silahlı terör örgütü ele başı olan Abdullah Öcalan talimatı doğrultusunda sol siyasi gruplar ile ittifak kurulabileceği yönündeki açıklamaları sonrasında kurulan, HDK'nın batı illerinde sol örgütlenmeleri ve marjinal grupların siyasi gücü ve kitle potansiyelini PKK / KCK terör örgütüne kanalize etmeyi hedefleyen HDK içerisinde Bağcılar Başkanı olarak bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine de yer verildi.

İddianamede ayrıca son dönemde çok sayıda gözaltı ve tutuklamaya gerekçe gösterilen Halkların Demokratik Kongresi, HDK’nın, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimat ile Öcalan’ın “Demokratik, Ekolojik, Cinsiyet Özgürlükçü Yeni Toplum Paradigması” doğrultusunda 15 Ekim 2011 tarihinde kurulduğu belirtildi.