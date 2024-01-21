İzmir’de inişe hazırlanan uçağa lazer tuttular!

İstanbul-İzmir seferi yapan ve inişe hazırlanan uçağa, kimliği belirsiz bir kişi tarafından lazer tutularak uçuş güvenliği tehlikeye atıldı. O anlar uçakta yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İHA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 08:07
İzmir’de inişe hazırlanan uçağa lazer tuttular!
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Dün akşam özel bir havacılık şirketine ait İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa, iniş yapmaya hazırlandığı esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından lazer tutuldu.

Uçuş güvenliğini tehlikeye atan lazerin uçağa tutulma anı ise, uçakta yolculuk yapan bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

CEZASI 91 BİN 139 LİRA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari para cezalarına göre, uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması halinde 91 bin 139 lira para cezası kesiliyor.


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