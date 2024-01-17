Gaziantep'te uçak seferlerine yoğun sis engeli!

Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

AA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 09:38
Gaziantep'te uçak seferlerine yoğun sis engeli!
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Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Bugün saat 04.45'teki İstanbul, 05.45'teki Ankara Esenboğa, 05.45 ve 07.30’daki İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları iptal olurken; bazı seferlerin ise gecikmeli gerçekleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan, havalimanında ek seferlerin de gün içinde düzenleneceği bildirildi.


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