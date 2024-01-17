Gaziantep'te uçak seferlerine yoğun sis engeli!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 09:38

Güncelleme: 17.01.2024 - 09:38

Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Bugün saat 04.45'teki İstanbul, 05.45'teki Ankara Esenboğa, 05.45 ve 07.30’daki İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları iptal olurken; bazı seferlerin ise gecikmeli gerçekleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan, havalimanında ek seferlerin de gün içinde düzenleneceği bildirildi.