Gaziantep'te uçak seferlerine yoğun sis engeli!
Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferlerinin iptal edildiği açıklandı.
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Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi.
Bugün saat 04.45'teki İstanbul, 05.45'teki Ankara Esenboğa, 05.45 ve 07.30’daki İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları iptal olurken; bazı seferlerin ise gecikmeli gerçekleştirileceği öğrenildi.
Öte yandan, havalimanında ek seferlerin de gün içinde düzenleneceği bildirildi.
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