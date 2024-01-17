İzmir'de uçak seferlerine sis engeli
İzmir'de sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.
Player Alanı
Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini olumsuz etkiledi.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın bulunduğu Gaziemir ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sabah saatlerinden bu yana havalimanına iniş yapamayan 4 uçak, Bodrum, Dalaman ve İstanbul havalimanlarına yönlendirildi.
Bazı uçak seferlerinde de gecikme yaşandı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- O öğretmen kovuldu!
- 'İhanetin bedeli'
- 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı!
- Yeni Volkswagen Tiguan geldi: İşte özellikleri ve fiyatı
- Emekli maaşındaki ‘oyunu’ ifşa etti
- 5 bölüm bile sürmedi: İddialı dizi için final kararı
- 'Teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi
- Özgür Özel'den İYİ Parti'ye çağrı
- İran, Pakistan'a füze fırlattı!