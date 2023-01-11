İzmir'de insan kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama
İzmir'in Gaziemir ve Konak ilçesinde, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini engellemeye yönelik yapılan 4 farklı operasyonda, 74 düzensiz göçmen yakalanırken yasa dışı geçişleri organize ettiği değerlendirilen 8 insan kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik Gaziemir ve Konak Basmane bölgesinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 55 can yeleği ,10 şambrel, 1 bot motoru, 1 bot, 2 kürek, 40 litre benzin ve göçmenleri taşımada kullanılan 6 araç ile birlikte 20 bin TL, 500 Dolar ve 100 Euro’ya el konuldu. Operasyonda yakalanan 74 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İNSAN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda, yasa dışı geçişleri organize ettikleri değerlendirilen 8 insan kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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