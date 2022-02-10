İzmir’de işçiler sokağa indi, fatura yaktı

10 Şubat 2022 Perşembe, 13:37

Konak Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde yaptıkları eylemde “Hükümet istifa”, “Genel grev, genel direniş” ve “AKP mezara, halk iktidara” sloganları atan sendika üyeleri tepki amacıyla elektrik faturalarını yakarken, işçiye ek zam istediklerini duyuran DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Bundan sonra faturalarımızı ödemiyoruz” diye konuştu.

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak sokağa inen ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden DİSK, işçiye ek zam için iktidara çağrı yaptı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, yaptığı açıklamada, “İktidarın izlediği ekonomi politikalarının sonucu adaletsizlik, gelir eşitsizliği ve yoksulluk olmuştur. Kriz yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapmaktadır. Ekonomik kriz bugün işçi ve emekçilerin temel tüketim kalemlerine her gün yapılan zamlarla katlanarak artıyor. Market harcamaları bir önceki yıla göre iki katından fazla artmıştır. Elektrik faturaları tam bir soyguna dönüşmüştür. Benzine gelen zamlar otomatiğe bağlanmıştır. Ev kiraları işçilerin ücretleri ile yarışır seviyeye gelmiştir. Krizin sorumlusu siyasi iktidar iken yükünü işçi sınıfı ve yoksul halk çekmektedir. Buna dur demek tüm emek ve demokrasi güçlerinin ortak sorumluluğudur. Tüm Belediye işçilerine ek zam ve ücretlerinde iyileştirme istiyoruz. Belediye şirket işçilerine kadro ve ilave tediye hakkı istiyoruz” dedi.



