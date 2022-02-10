İzmir’de işçiler sokağa indi, fatura yaktı
Devrimci İşçi Sendikaları Konfedarasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası İzmir’de iş bırakarak ekonomik kriz, yüksek faturalar ve peş peşe gelen zamları protesto etti.
Konak Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde yaptıkları eylemde “Hükümet istifa”, “Genel grev, genel direniş” ve “AKP mezara, halk iktidara” sloganları atan sendika üyeleri tepki amacıyla elektrik faturalarını yakarken, işçiye ek zam istediklerini duyuran DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Bundan sonra faturalarımızı ödemiyoruz” diye konuştu.
Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak sokağa inen ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden DİSK, işçiye ek zam için iktidara çağrı yaptı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, yaptığı açıklamada, “İktidarın izlediği ekonomi politikalarının sonucu adaletsizlik, gelir eşitsizliği ve yoksulluk olmuştur. Kriz yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapmaktadır. Ekonomik kriz bugün işçi ve emekçilerin temel tüketim kalemlerine her gün yapılan zamlarla katlanarak artıyor. Market harcamaları bir önceki yıla göre iki katından fazla artmıştır. Elektrik faturaları tam bir soyguna dönüşmüştür. Benzine gelen zamlar otomatiğe bağlanmıştır. Ev kiraları işçilerin ücretleri ile yarışır seviyeye gelmiştir. Krizin sorumlusu siyasi iktidar iken yükünü işçi sınıfı ve yoksul halk çekmektedir. Buna dur demek tüm emek ve demokrasi güçlerinin ortak sorumluluğudur. Tüm Belediye işçilerine ek zam ve ücretlerinde iyileştirme istiyoruz. Belediye şirket işçilerine kadro ve ilave tediye hakkı istiyoruz” dedi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- 'Ses değişikliği Omicron belirtisi olabilir'
- Bakanlık ile enerji şirketleri görüşecek
- Stephen Hawking’in 'en değerli eşyası' sergileniyor
- Çok sayıda sürücü yolda kaldı
- İzmir’de işçiler sokağa indi, fatura yaktı
- Haydarpaşa Lisesi hakkında yıkım kararı
- MSB'den F-35 açıklaması: Görüşme için tarih verildi
- Fransa’da 'Özgürlük Konvoyu' Paris’e alınmadı
- Çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'de mutsuzdum
- İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri