İzmir'de işçilerden 'Geçinemiyoruz’ eylemi: Gıdada KDV sıfırlansın!

22 Ekim 2021 Cuma, 17:11

İzmir’de Konak Meydanı girişinde düzenlenen basın açıklamasında hükümete seslenen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, ‘İşçileri, emekçileri enflasyona ezdirmeyin’ diyerek şunları ifade etti:

“Ekonomi şahlanıyor dediler, ama işsizlik şahlandı, pahalılık şahlandı, faturalar, borçlar, zamlar şahlandı. Mızrak çuvala sığmıyor. Televizyonlarda, gazetelerde anlatılan pembe masallarla artık kimseyi uyutamıyorlar. Alım gücümüzün düştüğünü her gün çarşıda, pazarda, markette görüyoruz. Paramızı bilerek ve isteyerek değersizleştiriyorlar. Bu ülkeyi, bu halkı kapitalistlere pazarlıyorlar. Türkiye, uluslararası sermaye için ucuz ve güvencesiz işçilik cenneti haline getiriliyor. Bıçağın kemiğe dayandığı şu günlerde biraz nefes almak için ülkeyi yönetenleri acil önlemler almaya çağırıyoruz. Gelirde ve vergide adalet sağlanmalıdır. Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanan tarife oranı yüzde 20’den 10’a indirilsin. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilsin. Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın.”