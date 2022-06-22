İzmir'de işçilerin isyanı meydana taştı: Geçinemiyoruz!

22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:11

Aliağa Demokrasi Meydanı'na yürüyüş gerçekleştiren ve sloganlar atan emekçiler zam taleplerini taşıdıkları "Hükümete Bİlal'e anlatır gibi anlatıyoruz, geçinemiyoruz" pankartı ile dile getirdi ve yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle iktidarı protesto etti.

Alanı dolduran emekçiler adına açıklama yapan Genel İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, “Başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler ve emekli maaşları artırılmalıdır” diyerek şunları söyledi:

“Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle bu ülkenin işçileri başta olmak üzere geniş halk kesimleri ağır bedeller ödüyor. Çarşıdaki, pazardaki zamlar ücretleri eritiyor. Ekmeğimiz küçülüyor, faturalarımız kabarıyor. Bugün işçi sınıfı için bir kez daha “Artık yeter” deme günüdür. Yılın ilk 6 ayında resmi enflasyon yüzde 21’den 73’e tırmandı. Dar gelirlinin, asgari ücretlinin gıda enflasyonu yüzde 130’a yaklaştı. Yüksek enflasyon nedeniyle yılın ilk 5 ayında asgari ücretlinin 5 bin lirası eridi gitti. Enflasyonu olduğundan düşük göstererek emeğimizi daha da ucuzlatmak istiyorlar. Bunun adı hırsızlıktır. Fakirden çalıp, zengine vermektir. Ülkeyi yönetenler uluslararası sermayeye “bu ülkede işçi hakkı yok, bu ülkede emek ucuz” diye sesleniyor. Emeğimizi uluslararası piyasalarda haraç mezat tezgaha çıkarıyor. Bu böyle gitmez. Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalı, temel tüketim mal ve hizmetleri vergi ve kesintiden muaf tutulmalıdır. Tüm fiyatları doğrudan etkileyen akaryakıt üzerindeki vergi yükü düşürülmelidir. Enflasyon karşısında eriyen ücretler üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Yoksulluğu yenmek için güvenceli istihdam şarttır.”