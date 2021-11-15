15 Kasım 2021 Pazartesi, 20:42

Olay, bu akşam üstü saat 16.30 sıralarında Buca Şirinyer'de meydana geldi. İYİ Parti Buca İlçe Teşkilatı'nın yeni üye kaydetmek için kurduğu standa birkaç dakika aralıklarla iki kişi tarafından küfürlü ve fiziki saldırıda bulunuldu.

İzmir'de İYİ Parti standına saldırı! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 15, 2021

İddiaya göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e küfür edip, bir kadın partilinin kolunu büküp standı tekmeleyen kimliği belirsiz kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu şüpheliden birkaç dakika önce de benzer şekilde gelip standın önündekilere küfür eden kimliği belirsiz kişi ise kaçtı.

Saldırıya ilişkin cep telefonu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, ''Bugün, Buca İlçe teşkilatımızın kadın yöneticileri, kurdukları üye kayıt standında, iki şehir eşkıyasının küfürleri ve saldırılarına maruz kalmıştır. Güvenlik güçleri olaya müdahale etmişlerdir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

İL BAŞKANI KIRKPINAR: "KORKU İKLİMİ YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR AMA BAŞARILI OLAMAYACAKLAR"

Daha sonra konuşan Kırkpınar, şunları söyledi: