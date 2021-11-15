İYİ Partili Usta'dan 'Osman Öcalan' mesajı: TRT ve AK Parti camiasına başsağlığı dilerim

15 Kasım 2021 Pazartesi, 10:15

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Irak'a bağlı Erbil kentinde tedavi gördüğü hastanede öldü.

Uzun bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü belirtilen Osman Öcalan'ın ölümü sonrası sıkça gündeme getirilen konuların başında 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi TRT ekranlarına çıkarılıp "değerlendirmeler" yapması geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Öcalan'ın ölümü sonrası AKP'ye ve TRT'ye "baş sağlığı" mesajı yayımladı.

Usta, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Terörist Osman Öcalan ölmüş. TRT ve Ak Parti camiasına başsağlığı dilerim. Ateşi bol olsun!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Osman Öcalan'ın 23 Haziran 2019 seçimleri öncesinde devlet televizyonu olan TRT'ye çıkarılması tepki çekmişti. Osman Öcalan TRT Kurdi’ye çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’yi eleştiren ifadeler kullanmıştı.

Siyasette de büyük tartışma yaratan bu adımı AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Öcalan'ın TRT'ye değil TRT Kurdi'ye çıktığını" söyleyerek savunmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuyla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine “Doğrusu ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT’ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT’deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımızın da bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum çünkü bu konularda kendilerine güveniyorum. TRT Kurdi’yi kurarken kimse bize niye TRT Kurdi’yi kurdunuz demedi. TRT’yi yönetenler bütün hassasiyetleri göz önünde bulundurarak bu tür adımları atar, TRT Kurdi’nin reytingini nasıl yükselteceğini de düşünür, ülkeye nasıl faydalı olacağını da düşünr, buna göre de adımlarını atmıştır" açıklaması yapmıştı.



