İzmir'de 'kaçak elektrik' faciası: ‘Olayın üstü kapatılmasın’

Yayınlanma: 15.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.07.2024 - 04:00

İzmir'de elektrik kaçağından yaşamını yitiren iki kişiden İnanç Öktemay’ın (44) teyzesinin torunu olan Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.

Kimsenin sorumluluğu kabul etmek istemediğini ve “Bize gelen bir şikâyet yok” denilerek, “Olayın üzerinin kapatılmak istendiğini” vurgulayan Ertemur, “Şirketler her şeyi ucuza mal etmek ve çok para kazanmak istiyor. Amaç hizmet etmek değil. Ekonomik düşünüyorlar, üstünkörü yapıp geçiştiriyorlar” şeklinde tepkisini dile getirdi.

‘ALTI AYDIR UYARMIŞLAR’

Ertemur “İki yavrumuzu toprağa gömdük, şimdi acımızı yaşıyoruz. Taziyemiz bittikten sonra olayın hukuki boyutuyla ilgileneceğiz. Burada acı olan şu ki bu ani gelişen bir olay değil. Altı aydır oradaki işletmeci arkadaşların elektrik kaçağıyla ilgili uyarıları var. Daha önce de sokak hayvanları yağışlı havalarda aynı yerde telef olmuş. Kimse uyarıları dinlememiş, önemsememiş. Şimdi herkes ayaklandı, çok acı değil mi? Türkiye’de insan hayatı ucuz ama bu kadar da ucuz olmamalı” dedi.

