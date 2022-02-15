İzmir'de 'kaçak kesim' baskını: 10 katır ve 3 eşek kurtarıldı

15 Şubat 2022 Salı, 10:17

İzmir'de Konak Belediyesi, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi (HAYDİ) ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İşçiler Caddesi’ndeki eski un fabrikası civarında kaçak kesim yapıldığına dair ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi.

Yapılan baskında bazı hayvanların kesildiği tespit edilirken olay yerinde bağlı halde bulunan 10 katır ve 3 eşek kurtarılarak korumaya alındı. Önceden kesilen altı hayvana ait deri ve kesilen uzuvlar ise Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgeden alınarak güvenli şekilde imha edildi. Kaçak kesim yapan üç kişi yakalandı.

İTİRAF ETTİLER

Operasyonda kaçak kesim yaparken yakalanan üç kişi, kesimini gerçekleştirdikleri hayvanların kendilerine ait olduğunu beyan ederken, bağlı halde bulunan hayvanların ise kendilerine ait olmadıklarını ifade etti.

Zanlılar hakkında savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Katır ve eşekler ise kurtarılarak Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na teslim edildi.