İzmir'de kaçak silah atölyesine baskın: 2’si firari 3 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekipleri tarafından kaçak silah imalatı yapılan atölyeye düzenlenen baskında 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 2’si firari hükümlü 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 08:55
İzmir'de kaçak silah atölyesine baskın: 2’si firari 3 gözaltı
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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan 'Kuruçay' olarak bilinen Emir Sultan Mahallesindeki bir adreste kaçak silah üretildiği ve ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

İnceleme başlatan polis ekipleri söz konusu adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında ekipler atölyeye operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Atölyede bulunan S.D. ve B.E. ve M.L. gözaltına alındı.

Emniyette yapılan kimlik sorgulamasında, S.D. hakkında kesinleşmiş 12 yıl, B.E. hakkında ise 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. 2'si firari hükümlü 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

 

 

 

 


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