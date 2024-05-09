İYİ Parti'de kurultay krizi büyüyor! İzmir teşkilatında 400 üye istifa etti

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçildiği kurultay sonrası İzmir İl Teşkilatı’ndaki 400 üyenin istifa ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 15:07
İYİ Parti'de kurultay krizi büyüyor! İzmir teşkilatında 400 üye istifa etti
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İYİ Parti’de seçimlerin ardınan yaşanan peş peşe istifalar sürüyor. Akşener’in görevi bırakmasının sonrası gerçekleştirilen kurultayda partinin yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu oldu.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, kurultayın ardından İzmir’de 400 civarında üye ile Gaziemir ve Bornova teşkilatlarının istifa ettiğini açıkladı. 8-10 ilçe teşkilatının istifa ettiği haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Doğan şunları söyledi:

“Bu sayılar partilerin kendi içerisinde kendilerine ait gizli kayıtlardır. Bunun dışında bu sayıların telaffuz edilmesini doğru bulmuyorum. Sanki 300 istifa oldu denince biz onlara üzülmüyormuşuz, ‘giderlerse giderler’ diyormuşuz gibi bir anlam çıkıyor. Bir yandan da bu bilgiler bizim mahrem bilgilerimiz. Ben bu konuda bir sayı vermeyeceğim. Aksi takdirde bu oyunu yaratmaya çalışanlar emellerine ulaşmış olacaklardır. Ben il kongremize kadar il başkan yardımcısı olarak görev yapmıştım. Bizim üye sayımız o dönemde 30 bin civarındaydı. Ben 11 Ocak tarihinde göreve geldiğimde bu sayı ciddi oranda düşmüştü. Tabi bunu tek bir neden bağlayamayız. Ancak daha önce bir yerde söylediğim için şu bilgiyi verebilirim. Şu an itibarıyla bizim kurultay sonrasında istifa sayımız 400 civarında. 20 binin üzerinde üyesi olan bir parti için, bizim için her bir üyemizin istifası önemlidir. Ama istifalar nedeniyle İYİ Parti bitti yaygarasının oluşturacak bir oranda istifa yok. Kurultay sonrasında partimize 198 yeni üye kaydı yapıldı”



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