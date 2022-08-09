İzmir'de kadın cinayeti: Dilek Karcı, eşi Ergün Karcı tarafından katledildi

İzmir’de eşi olduğu söylenen Ergün Karcı isimli erkek tarafından av tüfeğiyle vurulan Dilek Karcı isimli kadın hayatını kaybetti.

İHA
09 Ağustos 2022 Salı, 22:43
İzmir'de kadın cinayeti: Dilek Karcı, eşi Ergün Karcı tarafından katledildi
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İzmir’in Tire ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde Ergün Karcı tarafından av tüfeğiyle vurulan Dilek Karcı, ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Karcı'nın cenazesi, yarın Tire’de defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, katil zanlısı Ergün Karcı ise bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İzmir Kadın kadın cinayeti

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