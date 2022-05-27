İzmir'de kadın cinayeti: Eşi tarafından katledildi!
İzmir Bornova'da eşi Nuh Ş., tarafından tabancayla vurulan Rojda Ş., yaşamını yitirdi.
Olay, saat 22.00 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesinde Kazımdirik Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 katlı lüks bir sitenin 14'üncü katında bulunan dairede meydana geldi.
İddiaya göre, Nuh Ş. Rojda Ş.'nin yaşadığı siteye geldi. Rojda Ş.'nin bulunduğu daireye giden şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile peş peşe ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan talihsiz kadın vuruldu.
Şüpheli suç aletini olay yerinde bırakıp kaçarken, silah sesini duyan site sakinleri ve görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıda bulunan mermi izlerini görünce daireye girdi. Polisin yaptığı kontrolde, Rojda Ş. kapının ardında hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Rojda Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Nuh Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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