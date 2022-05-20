Aydın'da sokakta kadın cinayeti: Davada yeni gelişme

20 Mayıs 2022 Cuma, 15:01

Olay, dün akşam saatlerinde Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Atatürk Mahallesi Akın Altümsek sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Çiçek ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Zehra Çiçek arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada M. Çiçek yanında bulunan silahla sokak ortasında Zehra Çiçek'e ateş etti. Yere yığılan kadın hayatını kaybetti.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan 55 yaşındaki M. Çiçek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.