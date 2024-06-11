İzmir’de Kadın Şoför İstihdamı projesine onay

Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:56

Güncelleme: 11.06.2024 - 10:56

Toplu ulaşım sektöründe cinsiyet eşitliğini ve kadınların bu sektörde daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Eşitliğe Sür - Kadın Şoför İstihdamı” projesi de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme geldi. Oy birliğiyle kabul edilen madde gereğince, ESHOT, projenin hayata geçirilmesi için Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile hibe sözleşmesi imzalayacak. AFD, projeyi, 100 bin avroya kadar hibe ile destekleyecek.

KADIN ŞOFÖRLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Proje, toplumda mevcut önyargıları yıkmayı, kadınlara cesaret vermeyi ve kariyer planlarında toplu ulaşım sektörünün de yer almasını sağlamayı amaçlayacak. Bu çerçevede, şoför olmak isteyen kadınlarda ve toplumda farkındalık yaratacak bir kampanya düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ve İZELMAN A.Ş. üzerinden başvuru yapan kadın şoför adaylarına; üniversiteler ve sürücü kursları işbirlikleriyle teorik, teknik, pratik ve saha eğitimlerinin verilmesi amacıyla ‘Kadın Şoför Akademisi’ kurulacak. Son olarak proje deneyimlerinin diğer kentlerle de paylaşılabilmesi, önerilerin alınması ve elde edilen verilerle akademik bir yayın hazırlanması için sempozyum düzenlenmesi de planlanıyor.

KADIN ŞOFÖR SAYISI 200’Ü GEÇTİ

Öte yandan ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesindeki kadın şoför sayısı, yapılan son alımlarla birlikte 202’ye çıktı. Böylece, 200 olan 2024 hedefine ulaşıldı. Kurum, uygun kriterleri taşıyan, eğitim ve sınav süreçlerini başarıyla geçen kadın şoförleri istihdam etmeye devam edecek. Proje ile ilgili detaylar ve başvuru koşulları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılacak.