İzmir’de kadın şoföre şiddet

Yayınlanma: 02.09.2024 - 13:56

Güncelleme: 02.09.2024 - 14:02

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT’ta görevli kadın şoför Esra Ş. dün akşam saatlerinde Narlıdere-Balçova arasında görevi başında iken bir erkek dolmuş şoförü tarafından fiziki şiddete uğradı. Güvenlik kameralarında dolmuş şoförünün otobüsün önünü keserek Esra Ş.’e vurduğu görüldü. Yolcular tepki gösterirken dolmuş şoförü olay yerinden hızla kaçtı. Plakasını alan Esra Ş. olay sonrası suç duyurusunda da bulunuldu.

DİSK Genel-İş Sendikası üyesi Esra Ş.’nin uğradığı şiddet sonrası sendike, DİSK Ege Bölgesi Temsilciliğin’de bir basın açıklaması yaptı. Toplantıya DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel-İş Sendikası1'nolu Şube Başkanı Engin Topal ve şiddete uğrayan kadın şoför Esra Ş. katıldı.

MEMİŞ: HİÇBİR ARKADAŞIMIZ YALNIZ DEĞİL

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, yaşanan şiddet olayına tepki göstererek "Tüm ülkede kadınların ekonomik ve politik olarak iş hayatından çekilmesini isteyen bir bir iktidarla karşı karşıyayız. Doğal olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve buna benzer kurumlar kadın arkadaş işbaşı yaparak ekonomik özgürlüğünü kazanması için birçok imkan sağlıyor. ESHOT'la da birçok kadın arkadaşımızın konuştuğu ekonomik olarak kendilerini güçlü hissedecek bir iş sahibi oldukları bir gerçekliktir. Tam da iktidarın bu baskı politikalarına karşı kadınlarımızı emek yoğunluğundan kenara iterek onları baskılayan, eve hapse hapsetmeye çalışan iktidara karşı duyarlı İzmir halkının kadın şoförlerimizle birlikte yan yana olacağına inancımız tamdır. Yoksa eğer bu saldırılar gerçekleşmeye devam eder. Biz de kendi önlemimizi alırız. Kimsenin işinden evine gidecek koşulları yaratacak duruma bizi getirmesinler. Biz sabahın 4'ünde kalkıp İzmir halkını işine, okuluna ya da sevdiklerine kavuşturmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Tam da bu gayreti gösterirken kadın çalışanlarımıza ve kadınların çalışma hakkını gasp edecek bu saldırılara karşı İzmir'in İzmir halkının sahip çıkacağı inancına olan güvenimiz sonsuz. Burada ifade ediyoruz. Yoksa bu barbarlara, bu şiddet sarmalı içerisinde, mafyavari, bağımlılara karşı esas şoförlerinin ne kadar güçlü bir örgüt olduğunu gösterilecek. Gücümüz de var diyorum. Buradan hiçbir şoför arkadaşımızın yalnız kalmayacağını bir kez daha ilan ediyorum. Şoförüme dokunma, kadınım kadın şoför arkadaşlara el uzatanların elini kırarız" dedi.

TOPAL: KENDİ ÖNLEMİMİZİ KENDİMİZ ALACAĞIZ

Engin Topal da “Gün geçmiyor ki şiddet sarmalı tüm ülkeye yavaş yavaş yayılmasın ve son dönemlerde özellikle işinden evine ekmek götürmeye çalışan Eshot otobüs şoförleri bir sürü hakarete maruz kalmasın. Son olayda özellikle bir kadın arkadaşımızın dolmuş şoförü tarafından yolu kesilerek darp edilmesi, bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu şiddet sarmalına karşı bilinsin ki, herhangi bir önlem alınmazsa bundan sonra ki süreçte İzmir halkına hizmet etmeye giden ESHOT çalışanları olarak kendi önlemlerimizi kendimiz alacağımızı buradan bildiririz. Bize sahip çıkıldığında bu hizmeti en iyi şekilde yürüteceğimizi de buradan basına ve kamuoyuna duyuruyoruz” diye konuştu.

Saldırılara karşı tek yürek olacaklarını açıklayan Topal, "Kadın cinayetlerinin politikleştiği bu dönemlerde ekonomik anlamda ayakta durmaya çalışan kadın şoförlerimize karşı yapılan bu saldırıyı nerede olursa olsun saldırıyı şiddetle kınayacağız ve tüm saldırılara karşı tek yürek, tek ses hep birlikte sesimizi yükselteceğiz. Bundan sonra yapılacak tüm saldırılara karşı da duyarlı İzmir halkını yanımızda göreceğimizi ve özellikle kadın çalışanlara yapılan bu saldırıya hep birlikte dur diyeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz." dedi.

ESRA Ş.: ANLAM VEREMEDİM

Şiddete uğrayan kadın şoför Esra Ş., " Ben sehir halindeydim. Dolmuş şoförü sağda durdu ben de durak cebine girmek için sağa yanaştım. Önüme kırdı ve inerek yüzüme yumruk attı. Ne olduğunu anlayamadım. Böyle bir şey başıma nasıl ve neden geldi anlam veremedim. Bu şiddet ile karşılık verilmemeli. Şiddetin kadını ve erkeği olmamalı. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Umarım bir emsal olur" ifadelerini kullandı.