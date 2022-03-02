İzmir'de kadınlar için hijyenik ped üretim atölyesi kuruluyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizde gençlerin en büyük ihtiyaçları arasında yer aldığını belirttiği hijyenik ped için “Adettendir Üretiyoruz” adıyla bir atölye çalışması başlatıyor. Kendi pedini ücretsiz üretmek isteyenler iki günlük atölyeye katılabilecek.
Gençlerin en önemli ihtiyaçlarından birinin hijyenik kadın pedi olduğunu belirtmesi üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Adettendir Üretiyoruz" projesini başlattı. Regl yoksulluğuna karşı “Hijyenik ped ihtiyaçtır, lüks değil!” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi’nde 18-29 yaş arasındaki kadınlarla ped üretimi atölyesi yapılacak. Atölye tarihi başvuruların tamamlanmasının ardından açıklanacak.
Atölye kapsamında ilk gün kadın bedenine ilişkin önyargılara karşı, regl olmanın sağlık ve sosyal boyutları ele alınacak, ayrıca temel dikiş bilgisi eğitimi verilecek. İkinci gün ise dikiş pratiği yapılarak ped üretimi yapılacak. Üretimde atıksız ürün kullanılarak doğaya da katkıda bulunulması amaçlanıyor.
8 Ocak’ta yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 Gençlik Stratejisi Eylem Planı Çalıştayı’nda öğrenci toplulukları, sivil toplum örgütleri ve dernekler bir araya gelmiş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, gençler için oluşturulan altı ayrı masada tek tek gençlerin isteklerini dinlemişti. “Gençlere Yönelik Destek Mekanizmaları” masasında ise gençlerin en önemli ihtiyaçlarından birinin hijyenik kadın pedi olduğu belirtilmişti.
Hijyenik ped için uygulanan yüzde 18 KDV oranı ürün fiyatının yüksek olmasına neden oluyor. Araştırmalarda kız çocuklarının yüzde 87’si adet olmayı ayıp bir şey olarak algıladığını belirtiyor. "Regl yoksulluğu" hem sağlık hem de sosyal yaşamda sorunlara sebep oluyor. Hijyenik pedler doğaya bırakıldığında en az 200 yılda yok oluyor veya yakıldıklarında zehirli bir gaz olan dioksin ortaya çıkıyor.
İki gün sürecek atölyeye katılmak isteyenler 444 40 35 numaralı telefonu arayıp kayıt yaptırabilir. Başvuru linki ise https://forms.gle/5RHTv6LfF7A3yjfD9 adresinde bulunuyor.
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