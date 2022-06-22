İzmir'de kadınlardan Pınar Gültekin eylemi: Böyle adalet olmaz!

22 Haziran 2022 Çarşamba, 09:59

İzmir’de kadın örgütleri, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde iki ayrı eylem düzenleyerek, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya “haksız tahrik indirimi” uygulanarak 23 yıl hapis cezası verilmesini protesto etti.

İlk olarak Sosyalist Kadın Hareketi’nin çağrısıyla toplanan ve ellerinde “Katillerden hesabı kadınlar soracak”, “Pınar Gültekin isyanımızdır” yazılı dövizler tutan kadınlar, “Adalet Biziz Susmayacağız” pankartı açtı. Kadınlar “Kadın Cinayetleri Politiktir” sloganları attı.

“TAHRİK İNDİRİMİ KADIN CİNAYETLERİNE TEŞVİKTİR”

Kadınlar adına basın açıklamasını Şevval Güçlü yaptı. Güçlü açıklamada şunları söyledi:

“Pınar Gültekin katil Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürüldükten sonra varilde yakıldı ve üzerine beton döküldü. Adaleti sarayların dört duvarı, mahkeme heyetlerinin iki dudağı arasında zannedenler... Muğla’daki mahkeme heyeti katile haksız tahrik indirimi uygulayarak sadece ona değil bundan sonraki tüm katillere de cesaret vermiştir. Biz ise bugün burada katillere verilen bu cesaretin hesabını sormakla mükellefiz. Verilen kararı kabul etmiyoruz. Verilen haksız tahrik indirimi kadın cinayetlerine teşviktir. Pınarın katili faillere cinayet işlemesi için cesaret veren, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alanlardır. Erkeklerin kadınları öldürmek için cesaret aldığı yargısı, polisi, askeri, hukuğu hepsi katildir. Katlettiğiniz bütün kadınların isyanını kuşanıp geldik. Kadınların özgürce yaşadığı bir toplumu ellerimizle yaratacağız. Sizin kadınları katleden, tecavüz eden, taciz eden sisteminizi alaşağı edeceğiz. Yaşamlarımıza birlikte sahip çıkabileceğimizi biliyoruz. Bunun için mücadelemizi büyütüyoruz.”

“HUKUK KİTABINDA BENİM ACIMIN İNDİRİMİ VAR MI?”

İzmir Kadın Meclisi ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar da aynı sokakta protesto eylemi yaptı. Grup içerisinde yer alan ve kızı Büşra Yabaşkul, eski damadı tarafından öldürülen acılı anne Zuhal İnce, indirim kararını veren hâkim ve savcılara seslenerek şunları söyledi:

“Kızım eski kocası tarafından öldürüldü. Kızımın davasından çıktığım gün Pınar’ın ölüsü bulunmuştu bir varilin içerisinde yakılmış ve üzerine beton dökülmüş halde. Benim kızımı katleden ağırlaştırılmış müebbet aldı. Bu bile benim acımı hafifletmeye yetmedi. Ben kızımın yüzünü görebildim. Pınar’ın annesi neyi görebildi acaba. Yakılmış bir beden... Onun acısını kim taraf edebilir. Pınar’ın katiline ödül gibi bir ceza verilmiş. Şimdi bu kararı verenlere soruyorum; sizin evladınızın parmağını yaksalardı siz ne yapardınız? Böyle adalet olmaz! Ona indirim buna indirim. Soruyorum sizlere; hukuk kitabında benim acımın indirimi var mı?”