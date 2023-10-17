İzmir'de "Kafes" operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 17.10.2023 - 16:38

Güncelleme: 17.10.2023 - 16:38

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir, Karşıyaka ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıklarınca mali suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde 27 ikamet ve 1 iş yerine 96 polisin katılımıyla eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından 25 kişi gözaltına alındı.

İkametinde bulunamayan 2 kişi aranıyor.

Adreslerde ise 100 bin lira, çok sayıda sözleşme ve protokol belgesi, banka hesap cüzdanları, hesap çetelelerinin tutulduğu ajandalar, bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.